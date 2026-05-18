MLB・ブルージェイズは、現地時間7月20日の試合で岡本和真選手のTシャツを配布することを発表しました。球団公式X(旧Twitter)では、岡本選手自身が着用したプロモーション映像を公開。岡本選手は球場で販売されている「カザディーヤ(名物料理ケサディーヤを岡本選手の名前でもじったもの)」を頬張り、服を手でパッとはらいます。徐々に後ろに引いていったカメラがとらえたのは、青色を基調としてデザインされた岡本選手のプリントT