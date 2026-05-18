クレイジーケンバンドは18日、公式サイトを更新。31日に出演する「ハマフェスY167」について、河合わかばの出演見合わせを報告した。「平素よりクレイジーケンバンドを応援していただき、誠にありがとうございます」と書き出すと、「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております」と報告。「次回出演の『ハマフェスY167』につきましても、残念ながら出演を