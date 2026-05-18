Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太が１８日、都内で行われた主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古をＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮らと行った。２０２２年に日本で初めて公開されたミュージカル。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースとしている。主演の