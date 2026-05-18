お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１８日、「徳光和夫人生の名曲に喝采を！コンサート２０２６」が４月２４日に東京国際フォーラムホールＡで開催されたことを伝えた。コンサートには歌手の堺正章、タレントの上沼恵美子ら実力派アーティスト１１組が出演した。番組では司会を務めたフリーアナウンサーの徳光和夫さんを直撃取材。その中で