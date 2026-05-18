１７日のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」第６話で、主人公・伍鉄（堤真一）の元事実婚パートナー・広江（山口智子）がいきなりのブッちゃけトークで?血縁関係?を明かしてしまい、伍鉄らを困惑させた。孤高の宇宙物理学者の伍鉄が、興味を抱いた車いすラグビーにのめり込み、かつての強豪「ブレイズブルズ」のコーチに就く。頂点を目指し、トップに君臨する「シャークヘッド」に挑む物語。広江の息子の昊（玉森裕太）は、ファミ