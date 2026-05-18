【モデルプレス＝2026/05/18】セブン‐イレブン・ジャパンでは、人気キャラクター・パペットスンスンとのコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品を、5月26日より順次発売。対象商品購入での限定グッズプレゼントや「Happyくじ パペットスンスン」なども展開される。【写真】セブン×パペットスンスンのコラボラインナップ◆セブン‐イレブン×パペットスンスンがコラボ今回のコラボでは、スンスンがよく口に