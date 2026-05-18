【モデルプレス＝2026/05/18】フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が5月18日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ“赤ちゃんの手”公開◆三上真奈アナ、出産発表三上アナは「私ごとで恐縮ですが 先日、第1子が誕生しました」と発表。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と