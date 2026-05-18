『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号表紙＆巻頭グラビアに登場！ エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）©岡本武志／集英社 【エリマリ姉妹 プロフィール】Erika（エリカ）2000年5月5日生まれ東京都出身身長158cmB87 W64 H90血液型＝B型モデル、クリエーター