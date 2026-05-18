ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。「お父さん92歳のお誕生日おめでとう」と祝福し、父・弘之さんとの2ショットなど、レアな家族写真の数々をまとめたメモリアルなコラージュ写真を公開した。【写真】「素敵なダンディ−なお父様」父・弘之さんとの2ショットなど高嶋ちさ子が披露した家族写真ちさ子は「出会ってから57年だけど、あの頃よりますますパワーアップして怖いぐらい