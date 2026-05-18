フジテレビの三上真奈アナウンサーが１８日、インスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。三上アナは「私ごとで恐縮ですが、先日、第１子が誕生しました」と報告。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝した。「たくさんの愛を注いでこれから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」ともつづった。三上アナは