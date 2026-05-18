１６日に放送されたフジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で準決勝で惜しくも敗れたリニアのしょうへいが１７日、Ｘを更新。左手だけで酒井啓太のツッコミに対応していた理由を明かした。結成１８年目のリニアは、数少ない非・吉本として注目。２人とも神奈川県出身で、東京を拠点に活動しているが、対戦相手は奇しくも、関西で絶大な人気を誇る３２年目のシャンプーハット。リニアは、ネット検索をネタにした勢い満載の漫才で