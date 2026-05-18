中道改革連合の野田前共同代表は18日、自らのホームページにコメントを掲載し、皇族数の確保に向け「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」案を「優先的な方策として認めるべきである」などとした党の見解を説明した。「旧宮家の男系男子を養子に迎える」案については、「約80年前に皇籍を離れた方々の子孫は、一般国民として育ってきた。皇族でない男子が皇族になるのは極めて異例だ」と指摘した。さらに、旧宮家の祖は崇光天