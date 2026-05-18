【第94話】 5月18日 無料公開 第94話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月18日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第94話「ナマで事故る女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第94話では、ヴイウーバーとして伸び悩んでいる颯子。ゆうせいからアマチュアイズムが足りないというアドバイスを受けて、突発お絵描き配信を敢行するが――。 なお、