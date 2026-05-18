【第55話】 5月18日 公開 □第55話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月18日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第55話「ごめんね」をヤンマガWebにて公開した。 第55話では、カズヤを助けたことで自信をつけた男性陣がララに反旗を翻す。一方カズヤは、目的のピアノまで辿り着き……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ