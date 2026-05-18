【第22話】 5月17日 公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月17日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第22話「人類皆クソ客」をヤンマガWebで公開した。 今回は愛犬・シュガーが病気ではないかと不安になり、獣医・土井のもとへいくノカゼ。不安のあまり難癖をつけるノカゼを、人間嫌いの土井が作った「クソ客対応用ネコ耳型ナースロボット」ル