5月18日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に向けたU18男子日本代表の強化合宿参加メンバー13名を発表した。 同合宿は、5月18日から20日まで福岡県福岡市で実施。6月2日から7日にかけて福岡第一高校第一薬科大学内都築褚助記念体育館で開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に向けた強化活動となる。 男子U18日本代表は、片