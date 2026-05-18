NBAは、5月18日（現地時間17日、日付は以下同）に2025－26レギュラーシーズンの年間最優秀選手賞（MVP）へ、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が選ばれたと発表した。 カナダ出身のスーパースターは、今シーズン68試合へ出場し、リーグ2位の平均31.1得点に4.3リバウンド6.6アシスト1.4スティールを記録。198