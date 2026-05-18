芝浦機械が後場軟調。午後１時ごろに、５月１２日から１８日に延期していた２６年３月期の決算発表について、２５日に再延期すると発表したことが嫌気されている。２５年１１月に持ち分取得したドイツのシバウラ・マシン・ＬＷＢ社の連結に係るのれん及びグループ会社の資産の評価に想定以上の時間を要していることが要因としている。 出所：MINKABU PRESS