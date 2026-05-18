ブレンビーのFW福田翔生が17日、デンマークリーグ上位ラウンド最終節のミッティラン戦でゴールを決めた。後半15分に投入された福田は1点ビハインドの同36分、速攻で左サイドから供給されたグラウンダークロスを右足でゴールに流し込んで同点とした。福田にとっては今季リーグ戦5点目。チームは後半アディショナルタイムに逆転して3-2の勝利を収めた。最終節を勝利で飾ったブレンビーは上位ラウンド4位に浮上し、UEFAヨーロッ