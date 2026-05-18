【写真】木村拓哉＆吉川ひなの『Olive』表紙／木村拓哉＆吉川ひなのの近影ショット 他 吉川ひなのが自身のInstagramを更新。雑誌『Olive』の懐かしい表紙写真を公開し、木村拓哉との貴重な2ショットが注目を集めている。 ■木村拓哉＆吉川ひなの、90年代『Olive』の貴重な表紙ショット 吉川は「わたしの昔の写真、みんなたくさん送ってきてくれてありがとう みんなが送ってくれた中でもいっちばん多かったのが1990年代のOliv