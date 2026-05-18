FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が自身のTikTokを更新し、茶髪になってイメチェンした姿を公開し、ファンの注目を集めている。 【動画】イメチェンで茶髪になったゆるふわヘアを音楽に合わせて揺らすFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌 ■鎮西寿々歌「かみちゃいろにしたよ」 TikTokに「かみちゃいろにしたよ」と髪色を明るくして“茶髪”にしたことを報告。動画中で鎮西は、茶髪の軽やかな質感を活かしたゆるふわな外はねボブを揺らしなが