この記事をまとめると ■キーON時の警告灯全点灯は異常ではなく動作確認のために行われている ■各ECUや警告灯回路の正常性を確認するバルブチェック機能が存在する ■始動後も消えない警告灯は実際の故障や異常を示す重要なサインだ 警告灯そのものや表示回路の機能を確かめている クルマに乗り込んでエンジンをかけようとしたとき、一瞬ほぼすべての警告灯がパッと点灯し、エンジンがかかると次々に消えていく。ほとんどのドラ