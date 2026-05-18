お笑いコンビ「トット」の桑原雅人（40）と多田智佑（40）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。まさかのパフォーマンスを披露した。17日に開催された、結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルで初優勝した「トット」。反響について桑原は「スマホが鳴りっぱなし。連絡、連絡で」と振り返った。そして「昨日劇場に行ったら、拍