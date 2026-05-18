ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん&木原龍一さんが17日にインスタグラムを更新。新たなエキシビション用プログラムが完成したことを報告しました。三浦さんの投稿では「Newエキシビプログラムをつくりました。2024-2026 SP『Paint It Black』を振り付けてくださった@shae_lynnbourne 先生に振り付けをしていただきました！」との言葉とともに、リンク上での3ショットが