5月も終盤に差し掛かります。先週は日本各地で真夏日が観測されるなど、早くも厳しい暑さに見舞われています。ひんやり冷たくしたスイーツがいっそう、恋しく感じられますね。2026年5月の新作5品まとめ(5月19日発売予定)本記事では、ファミリーマートで5月19日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめサントリー「BOSS」をイメージしたダブルカフェラテのコ