地元局が脚光米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、16日（日本時間17日）に行われた本拠地カブス戦でメジャー移籍後初の1試合2発を放った。本塁打を打つ前、ベンチで行われていたチームメートとの“儀式”が中継で話題に。17日（日本時間18日）の試合前に真相が明かされた。3回1死走者なしの第2打席で左中間席へのソロを放っていた村上。続く5回の第3打席には、打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィー