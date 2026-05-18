プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは１８日、元中日の石川翔投手（２６）の入団を発表した。東京都出身の石川は、１８０センチの右腕。栃木・青藍泰斗高から２０１７年ドラフト２位で中日に入団した。２０２５年オフに戦力外通告を受け、今季はメキシカンリーグのサラペロスでプレーしていた。クラブを通じて「もう一度、野球に挑戦できる環境を与えてくださったハヤテベンチャーズ静岡の皆さまには、心から感謝してい