筆者の知人Aさんの息子は、現在単身赴任中です。そんな中『一人暮らしのお義母さんが心配だから』という理由で、敷地内に家を建てたいと言ってくれた嫁。その思いやりに胸を打たれて土地や費用を負担したAさんでしたが、その優しさが、思いもよらない形で利用されることに……？ 嫁に土地を貸したが、その理由とは……