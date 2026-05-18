フジテレビの三上真奈アナウンサーが１８日、自身のインスタグラムで第１子を出産したことを報告した。三上アナは「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と報告。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを記し、「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と新しい