ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーの曽野舜太が希望をかなえたことを報告した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ずっと夢やった『変身する』こと。そして『仮面ライダーになる』こと。小さい頃テレビの前で憧れていた世界に、まさか自分が立てる日が来るなんて、嬉しすぎてゼッツ！」と書き出した曽野。続けて「曽野舜太映画『仮面ライダーゼッツ』に玖門宗馬として出演します！そして――