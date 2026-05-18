オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿で一躍人気となった子猿「パンチ」で人気の市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年5月17日、「サル山内に侵入者」が入ったことを報告した。「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました」パンチは生後約半年のニホンザルで、母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。子猿は通常、生まれた時から母猿にしがみついて生活するが、母のいないパンチは代わりに