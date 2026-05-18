Ｊ２藤枝は１８日、ＤＦ森侑里（２５）が入籍したことを発表した。千葉県出身の森は、１８４センチの長身ＤＦ。大宮の下部組織から筑波大に進学し、琉球を経て、今季から藤枝に加入した。今季は１４試合に出場。前節の磐田戦（３〇０）では初ゴールを決めていた。クラブを通じて「この度、結婚いたしました。支えてくれる彼女のためにも、より一層頑張っていきたいと思います！今シーズンも残り少ないですが、ご支援、ご声