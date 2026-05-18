大河ドラマ「豊臣兄弟！」第19回は「過去からの刺客」。天正元年(1573年)、織田信長は越前国の朝倉義景、北近江の浅井長政(妻は信長の妹・お市)を滅亡に追い込みます。翌年の天正2年(1574年)正月一日、都やその隣国の諸将は岐阜にいる信長にあいさつに参上しました。その際、酒宴が幾度も開催されるのですが、信長は御馬廻衆(大将の馬の周囲に付き添う親衛隊的存在)のみが周りにいる段階となった時に、酒の肴を披露するのです。