「なぜこのように映画が暴力的なのかと尋ねられたとき、私はいつも『フランスのためだ』と答えます」17日（現地時間）、フランス政府から最高等級の文化芸術功労勲章「コマンドゥール」のメダルを受章したパク・チャヌク監督の言葉だ。今年の第79回カンヌ国際映画祭で韓国人初の審査委員長を務めたパク監督は、この日午前10時、映画祭が開催中のフランス・カンヌのパレ・デ・フェスティバルで勲章を受け、フランス文化から大きな影