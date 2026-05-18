2026年5月、北京で開催された米中首脳会談は、両国間の複雑な力関係が新たな局面を迎えていることを国際社会に強く印象づけるものとなった。 これまで長きにわたり、米中関係の基底には「超大国である米国」と「追いつこうとする中国」という暗黙の構図が存在していた。政治力や経済力、あるいは軍事力において米国が優位に立っていることは長らく自明の理であり、現在においても依然として米国が総合的な国力で中国を上回ってい