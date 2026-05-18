ゴールデンボンバーの樽美酒研二が、5月16日に北海道・札幌大倉山ジャンプ競技場で開催されたヒルクライムレース『Red Bull 400』（読み方：レッドブル・フォーハンドレッド）のクリエイターレースに参加。“世界一過酷な400m走”に挑戦した。【写真】雄姿…！“世界一過酷な400m走”に挑むゴールデンボンバー・樽美酒研二『Red Bull 400』は、ラージヒルのスキージャンプ台を一気に駆け上がるレースで、最高斜度は37度、高低