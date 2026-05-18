フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が18日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。三上アナは「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と投稿。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝し「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」とつづった。三上アナは2018