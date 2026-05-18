JR東海とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーの25周年記念イベント「スパークリング・ジュビリー」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen（スパークリング・ドリーム・シンカンセン）」を6月19日から運行する。車両はN700Aのうち1編成で、車体にはイベントのテーマカラー「ジュビリーブルー」をベースに、25周年の特別衣装に身を包んだミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジー