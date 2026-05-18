ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEMOベストプランV」が2カ月間、月額0円で使えるキャンペーンを開始した。期間は5月18日～5月24日。LINEMOの週替わりキャンペーン「LINEMO週穫祭」5月第2弾として実施される。 対象となる「LINEMOベストプランV」は、月間30GBを利用できる料金プランで、月額料金は2970円。 今回のキャンペーンでは、「LINEMOベストプランV」の月