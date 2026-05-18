NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていたタレントの佐藤弘道が17日に自身のアメブロを更新。コンサートにゲスト出演したことを報告した。この日、佐藤は「今日は練馬文化センターで『いっちー&なる』10周年コンサートのゲスト出演！」と報告。「ひろみち&たにぞうは『かわいいさくらんぼ』で会場全体をチェリービームしまくりのやりたい放題状態でした いちなるちゃん、すみま