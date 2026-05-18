ゼットが取り扱うスウェーデンのブランド「THULE」（スーリー）は、仕事道具とパーソナルアイテムを分別する2気室構造のバックパック「Thule EnRoute Backpack（スーリー アンルート）」をリニューアルし、さらに小型バッグ3種を追加して4月に発売した。全7型、トレンドカラーを用いた最大5色で展開する。仕事帰りにワークアウトへ向かい、週末には旅やアウトドアへ。「Thule EnRoute」は洗練された北欧デザインにアウトドア着想の