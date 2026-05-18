モデルの滝沢眞規子さんは5月17日、自身のInstagramを更新。海外の高校を卒業した次女との親子ショットを披露しました。【写真】滝沢眞規子＆美人次女との親子ショット「本当に素敵なご家族で憧れです」滝沢さんは「次女が高校を卒業しました」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。1、3枚目は式服と角帽姿の次女と頬を寄せ合うすてきな親子ショットです。滝沢さんはネイビーの肩出しドレスに華やかなクラッチバッグ、サングラス