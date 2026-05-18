ロック・フィールドが運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」では、全3回・毎月お届けの定期便「世界のわたしレストラン−南欧 地中海篇−／3回コース」を5月15日から6月18日まで期間限定で販売する。自由で、芸術的で、陽気な街、スペイン・バルセロナ。穏やかでありながら、洗練された上品な街、フランス・ニース。そして、エネルギーの溢れた、情熱を感じる街、イタリア・ナポリ。個性豊かな国々の魅力を味わえる料