マルチタレントの阿波みなみさんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。14歳と20歳の比較ショットを公開しました。【写真】阿波みなみの14歳＆20歳の姿「たいへんよくそだちました！」阿波さんは「14歳のあたしと20歳のあたし」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が14歳当時の姿で、ロングヘアが似合っています。真顔でカメラを見つめていますが、とてもかわいらしい顔立ちです。2枚目は20歳の時の姿で、すっきりとした大人の顔つ