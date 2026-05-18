千趣会の通販事業ベルメゾンは、ベルメゾンの会員である男女516名を対象にインナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具など、肌に直接触れるアイテムで使用される「綿素材」に関するアンケート調査を実施した。その結果、インナーや寝具の「綿重視派」は9割を超えるも、その9割近くが「乾きにくさ」をはじめとした不満を抱えている実態が判明した。同調査は、綿素材の肌へのやさしさといった利点だけでなく、使用時の課題を把握