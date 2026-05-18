青山商事は、ビジネスシーンに最適な上品さがありながら、スーツスクエア史上最高の伸縮性を持つ接触冷感ビジネスパンツ（冷ん伸びパンツ）を、5月15日からスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売した。昨今ビジネスウエアの多様化が進む中、夏場のビジネススタイルはポロシャツやチノパンなどカジュアルなアイテムを着用する人が増えてきた。一方で、重要な会議や訪問先のプレゼンなどのシーンでは、暑くてもきち