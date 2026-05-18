総合マーケティングビジネスの富士経済は、機能性表示食品のガイドライン改正や一部商品の健康被害問題の影響がみられる機能志向食品（サプリメント）と、手軽に生活に取り入れられる点が支持され、特にプロテインや脂肪対策の茶系飲料が好調な健康志向食品を対象としたH・Bフーズの国内市場を総括した。その結果を「H・Bフーズマーケティング便覧 2026 総括編」にまとめた。トピックスとして、2025年見込（2024年比）では、H・Bフ