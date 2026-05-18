「VIVISTOP WAKU VILLE」イメージ京王電鉄は、同社が運営する高尾の森わくわくビレッジ（以下、「わくわくビレッジ」）内において、特定非営利活動法人 VIVITA JAPAN（以下、VIVITA JAPAN）と協働し、クリエイティブ・フィールド「VIVISTOP WAKU VILLE（ヴィヴィストップ わくビレ）」（以下、同施設）を5月17日にオープンした。同施設は、わくわくビレッジの、子ども・若者の居場所（サード・プレイス）としての機能をより一層強