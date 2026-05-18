「クリスプ ブラックペッパー味」カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、香り高いブラックペッパーのほどよい刺激が楽しめる「クリスプ ブラックペッパー味」を5月25日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月15日から期間