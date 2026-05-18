ツインバードは、「感動シンプル」ラインから、「コードレススティック型クリーナー（TC−E266B）」を5月29日に発売予定。同製品は、従来品に寄せられたユーザーの声を受けて設計を見直した、日常の掃除を無理なく続けられる1台となっている。近年、共働きの広がりや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加によって、まとめて行う掃除から、気づいた時に手軽に行う掃除へと変化している。また、掃除機には、吸引力や性能面だけ